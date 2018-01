Windkraftanlagen im Norden Deutschlands Bildrechte: dpa

Die Erfahrungen aus Magdeburg sollen einmal in echten Leitwarten helfen. Denn durch den Zuwachs von Wind- und Sonnenstrom sind die Netze immer häufiger am Limit. Netzbetreiber wie 50Hertz müssen dann Kraftwerke in ihrem Gebiet abschalten. Weil die Eigentümer dafür entschädigt werden, koste das viel Geld, sagt 50Hertz-Geschäftsführer Dirk Biermann: "Im letzten Jahr haben die Kosten dafür etwas mehr als 200 Millionen Euro betragen. Das ist eine Menge Geld und in etwa auf dem Vorjahresniveau. Insofern sind wir schon ganz froh, dass, obwohl der Ausbau der erneuerbaren Energien weitergegangen ist und die Netze immer weiter und höher belastet werden, wir die Kosten stabil halten konnten."