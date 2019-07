E-Bus statt Diesel Thüringens langer Weg zum E-Nahverkehr

Die Stadt Shenzhen in Südchina hat sechs Mal so viele Einwohner wie Thüringen. Anders als in Thüringen gibt es in Shenzhen ab Jahresende keinen einzigen Dieselbus mehr. In China ist ein rein elektrischer Nahverkehr also möglich, in Thüringen nicht. Umweltministerin Anja Siegesmund erklärt es sich so: E-Busse seien auf den Thüringer Straßen noch nicht so oft zu sehen, weil die großen Hersteller sich lange damit zurückgehalten hätten, die auf den Markt zu bringen.