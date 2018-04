Bildrechte: Stiftung Leuchtenburg

Porzellan soll in Thüringen ein Erlebnis sein, erklärt Jens Walter von der Stiftung Leuchtenburg. "Wir sind kein Museum, das Menschen mit Jahreszahlen und Details totschlägt. Hier soll der Mensch wieder das Gefühl bekommen: Was ist das für ein toller Werkstoff!" Und er ruft in Erinnerung: "Vor nicht allzu langer Zeit hätte sich ein normaler Arbeiter keine Porzellan-Tasse leisten können – das war nur dem Adel vorbehalten."



Ab 1760 brannten die Thüringer erste Tassen und Teller, später filigrane Figürchen. "Und dann schossen Manufakturen wie Pilze aus dem Boden. Um 1900 gab es rund 400 Betriebe in Thüringen. Das gab es weltweit nirgendwo sonst in dieser Konzentration", erzählt Jens Walter. Freilich, die besten Jahre der Porzellan-Hersteller sind längst passé.