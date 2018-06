Grundsätzlich überflüssig und potenziell schädlich – so bewertet Johannes Bräun vom Wirtschaftsverband Thüringen den Entwurf des Thüringer Klimagesetzes. Die dort festgeschrieben Ziele seien höher als die des Bundes und könnten Unternehmer in Existenznöte bringen.

Wir haben schon in Deutschland Ziele, die schwieriger einzuhalten sind und mehr kosten als in europäischen Mitbewerberländern. Warum sollten wir in Thüringen noch einmal darüber hinausgehen?

55 Prozent Treibhausgase sollen bis 2030 eingespart werden, legt das Klimaschutzgesetz des Bundes fest. Thüringen will 60 bis 70 Prozent erreichen. Bräun fürchtet, dass Unternehmen durch diese Zusatzbelastung im Freistaat in andere Bundesländer abwandern könnten, die diesen Regeln nicht unterliegen.

Nur wer Klimaschutz macht, wird wettbewerbsfähig sein. Wir stellen so viel Geld zur Verfügung wie keine andere Landesregierung zuvor: über 100 Millionen Euro zusätzlich für Klimaschutz in dieser Legislatur.

Aufwand und Nutzen wären in keinem Verhältnis, sagt Bräun. Denn zum Isolieren eines Gebäudes brauche man Styropor oder Gipskarton. "Das müssen sie erstmal herstellen. Sie müssen enorme Mengen an Energie in die Produktion stecken und die Werkstoffe kreuz und quer durchs Land fahren. Am Schluss haben sie eine Einsparung von wenigen Prozent."