Armin Eichholz ist Mibrag-Geschäftsführer. Bildrechte: MIBRAG

Unter Tillich wird sich die Mibrag also wandeln und neue Geschäftsfelder finden müssen. Welche, das erklärt Geschäftsführer Armin Eichholz. Es gebe viele Facetten, die das Unternehmen im Moment verfolge: "Zum Beispiel wachsen wir auch in neuen Energien und wir wollen nicht zuletzt auch unsere Industriestandorte, wo heute unsere Kraftwerke betrieben werden, in Deuben und Wehlitz zu Industrie- und Gewerbeflächen ausbauen, wo wir hinterher auch noch arbeitsplatzintensiver Tätigkeit nachgehen können."