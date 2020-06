Fleischverarbeitung Corona-Tests bei Tönnies-Tochter in Zerbst gestartet

In Nordrhein-Westfalen hatte der Corona-Ausbruch beim Schlachtereikonzern Tönnies einen regionalen Lockdown zur Folge. Auch in Mitteldeutschland gibt es Tönnies-Standorte. In Zerbst werden die Mitarbeiter jetzt getestet.