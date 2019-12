Top 100 Die erfolgreichsten Unternehmen Mitteldeutschlands

Die VNG Verbundnetz Gas AG (VNG) und die Volkswagen Sachsen GmbH (VW Sachsen) sind die größten Unternehmen in Mitteldeutschland. VNG hat mit 11,2 Milliarden Euro den größten Jahresumsatz. VW Sachsen hat mit 9.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die meisten Beschäftigten. Das geht aus dem aktuellen Ranking "Die Top 100 Mitteldeutschland" der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) hervor. Die Liste umfasst Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Mitteldeutschland haben. Beide Unternehmen konnten ihre Spitzenpositionen im Ranking aus dem Jahr 2016 verteidigen.

Das Ranking dominieren die Unternehmen der Energiebranche und der Automobilindustrie. Danach folgen die Firmen der metallverarbeitenden Industrie, des Maschinenbaus, des Großhandels und der Nahrungsmittelindustrie. Insgesamt sind 45 Unternehmen mit mindestens einem Standort im Sachsen vertreten, in Sachsen-Anhalt sind es 38 und in Thüringen 33 Unternehmen. Dabei unterhalten weiterhin acht Unternehmen Betriebsstätten in jeweils zwei der Länder sowie vier weitere sogar Standorte in allen drei Bundesländern.

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) erstellt regelmäßig das Ranking "Die Top 100 Mitteldeutschland". Die LBBW ist als Bank unter anderem in Sachsen aktiv und hat die SachsenLB übernommen. Aus der letzten Publikation sind 22 Unternehmen nicht mehr im Ranking 2018 vertreten. Auch in diesem Jahr haben einige Unternehmen auf eine Nennung verzichtet, andere sind nicht mehr in der Aufstellung enthalten, wenn für diese keine aktuellen Zahlen ermittelt oder valide geschätzt werden konnten. Von den in diesem Jahr neu im Ranking vertretenen Unternehmen waren elf Unternehmen bisher noch nicht in der Aufstellung vertreten.