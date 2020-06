Der Tag soll nicht vor dem Abend gelobt werden. Doch eine gewisse Erleichterung in der Tourismusbranche ist spürbar. Etwa in Sachsen. Hier muss die Branche durch die Corona-Krise bisher einen Verlust von 1,8 Milliarden Euro verkraften. Doch auf die Sommermonate blickt Rolf Keil, Präsident des Landestourismusverbandes Sachsen, optimistisch.



Es gebe viele Campingplätze, die in den Ferien vollkommen ausgebucht seien und es gebe noch einzelne Zeiträume, wo das ebenfalls möglich sei. "Also, wer dort noch hin will, der muss sich ranhalten", sagt Keil. "Aber unsere schönen Regionen, Sächsische Schweiz, Erzgebirge, Kletterregionen – also das ist alles sehr gefragt."