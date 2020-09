Aus der Luft sieht es aus, als ob tiefe Narben den Truppenübungsplatz Oberlausitz durchziehen. Seit Jahrzehnten wird dort geschossen, graben sich Kettenfahrzeuge durch den sandigen Boden ganz im Osten der Republik. Lärm gehört für die Anwohner mit dazu.



Bis zum März dieses Jahres. "Dann war erst mal Ruhe", sagt Andreas Lysk dem MDR. Seit 18 Jahren ist er Bürgermeister der kleinen Gemeinde Weißkeißel nur wenige Kilometer nördlich des Truppenübungsplatzes. An die Schießübungen der Leopardpanzer und die Flüge der Hubschrauber hatte er sich längst gewöhnt, wie er sagt.

Doch im März war plötzlich Schluss mit den Gefechtsübungen. Die Corona-Pandemie hatte Europa erfasst, überall wurde das öffentliche Leben heruntergefahren, auch auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz, dem drittgrößten in Deutschland. Damals sei kurzerhand alles abgesagt worden, berichtet der stellvertretende Kommandant des Truppenübungsplatzes, Sven Rahn. Die Soldaten aus Singapur, die zu der Zeit in der Oberlausitz ausgebildet worden seien, hätten abreisen müssen.

In einer Region wie der Oberlausitz ist der Truppenübungsplatz ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Gerade jetzt, wo das Ende der Braunkohle absehbar ist, zählt jeder Arbeitsplatz. Doch es ist auch eine Gradwanderung: Die übenden Armeen bringen zwar Geld, aber auch Lärm und Verkehr.

Ausländische Soldaten sind seit 2016 regelmäßig in der Oberlausitz stationiert. In dem Jahr mieteten Armeen aus anderen Ländern Teile des Platzes für insgesamt 23 Wochen, danach ging die Nutzung leicht zurück. 2017 wurde der Truppenübungsplatz 20 Wochen von ausländischen Streitkräften genutzt, 2018 waren es 13 Wochen, 2019 insgesamt 17 Wochen. Das geht aus einer Antwort der Bundeswehr an den MDR hervor. Den jeweiligen Mietern, also den ausländischen Armeen, werden die Betriebskosten in Rechnung gestellt.

Wie viele ausländische Soldaten für den jeweiligen Übungszeitraum in die Region an der Grenze zu Polen kommen, ist unterschiedlich. Laut Bundeswehr bewegt sich deren Zahl zwischen 50 und 800. Sie kommen vor allem aus den Niederlanden und Österreich, aber auch aus Singapur. Zwei Mal im Jahr sind Truppen aus dem südostasiatischen Land in der Oberlausitz. In dem kleinen Stadtstaat, der nur rund vier Mal so groß ist wie der Truppenübungsplatz, ist kein Platz für Militärmanöver oder größere Schießübungen.

Grundlage für die Vermietung ist ein bilaterales Abkommen zwischen Deutschland und Singapur aus dem Jahr 2009. Anfang des Jahres sollten die Truppen des kleinen Landes eigentlich für acht Wochen in Sachsen bleiben, doch das Coronavirus zwang sie zur vorzeitigen Abreise.

In der Oberlausitz wird schon lange geschossen: Die Rote Armee fing dort nach dem Zweiten Weltkrieg an, Truppen auf einen möglichen Krieg vorzubereiten. Später übernahm die NVA den Platz. Lothar Höfchen erinnert sich noch an die Zeit vor der Wende. Damals sei es lauter gewesen als heute. "Es wurde mehr geschossen, und außerdem waren die Straßen manchmal gesperrt", sagt Höfchen dem MDR. Höfchen betreibt mehrere Bäckereien in den Ortschaften rund um den Truppenübungsplatz. Rund 40 Menschen arbeiten in seinen Filialen.

Der Truppenübungsplatz besitzt die modernste Panzerschießbahn in Europa. Nach Angaben der Bundeswehr kann in der Dünenlandschaft zudem mit dem Kampfhubschrauber Tiger und aus dem Transporthubschrauber CH53 geschossen werden.

Für Lothar Höfchen ist der Lärm trotzdem kein Problem. "Wenn geschossen wird, nehmen wir das schon wahr", sagt er. "Aber nur im Hintergrund." Dass der Platz auch durch ausländische Truppen gemietet wird, hält er nicht für problematisch, auch die Bundeswehr müsse wirtschaftlich denken.

So ähnlich hört man es überall in den Anrainergemeinden. Auch von Weißkeißels Bürgermeister Lysk. Er sagt: "Der Lärm wird wahrgenommen." Und es gebe durchaus auch Kritik an den Militärübungen. Andererseits: "In den 18 Jahren, in denen ich hier Bürgermeister bin, gab es nur zwei offizielle Beschwerden bei uns", so Lysk. "Der Lärm ist keine Dauerbelastung."

Seit Mitte Mai sind Kampfhubschrauber vom Typ Tiger wieder in der Oberlausitz unterwegs. Bildrechte: IMAGO Für den Bürgermeister ist der wenige Kilometer entfernte Übungsplatz vor allem ein Wirtschaftsfaktor – und die Menschen wüssten, was sie daran haben. Es gebe tarifgebundene Arbeitsplätze, die Kaufkraft in die Region brächten. In der strukturschwachen Oberlausitz ist das ein gewichtiges Argument. Lysk hofft sogar auf eine Modernisierung und einen Ausbau des Platzes, es gebe bereits entsprechende Signale.