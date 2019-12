Vergangene Woche wurde in Prag der Bauleiter einer Poolanlage in einem Hotel zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Ein Zwölfjähriges Mädchen aus Deutschland war dort von einer Pumpe angesaugt worden und ums Leben gekommen. Nach Informationen der Eltern-Initiative parents4safety hat es weltweit in den vergangenen zwanzig Jahren rund 500 Unfälle dieser Art gegeben. "Weil die Gitter gefehlt haben oder weil die Pumpen zu stark eingestellt sind. Man legt das immer als Einzelfälle aus, aber das ist nicht so.", erklärt Evelyn Wagner, die zweite Vorsitzende der Initiative.

Zehn Todesfälle in diesem Jahr

Sicherheit von Poolanlagen muss geprüft werden

Auch Evelyn Wagner hat ein Kind in einem Becken verloren. Sie fordert einen sogenannten Schwimmbad-TÜV, also eine unabhängige Institution, die per Gesetz in regelmäßigen Abständen die sichere Funktion der Poolanlage kontrolliert. Dabei gehe es um eine regelmäßige Überprüfung von Schwimmbädern mittels Vakuumtest, Haarfangprüfung und Strömungsmessung. Sie fordert ebenso die Verwendung von Gittern, die durch ihre Größe und Form nicht vollflächig abdeckbar sind.

Sicherheit von Hotelpools und Schwimmbädern in der EU

Reiseveranstalter setzen Pooltester ein

Im Jahr 2011 hat der Deutsche Reiseverband (DRV) auf das Thema reagiert, wie DRV-Sprecher Torsten Schäfer erklärt: "Wir haben mehrere hunderttausend Euro in die Hand genommen, um Hotels in aller Welt zu sensibilisieren und mit Schulungen in den Hotels, mit eigenen Pooltestern und mit einer von Technikspezialisten entwickelten Prüfliste für mehr Sicherheit in den Poolanlagen zu sorgen." Daraufhin haben Anbieter wie TUI, Thomas Cook oder Alltours eigene Pooltester losgeschickt.

Für TUI sind nach eigenen Angaben aktuell zwölf Tester im Einsatz, die pro Jahr etwa 1500 Hotels testen. Sie sind demnach in Ländern rund ums Mittelmeer, aber auch in Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, den Niederlanden, Frankreich oder beispielsweise in Thailand unterwegs. Ein Augenmerk liege dabei auf Hotels, in denen Baden das Hauptmotiv eines Urlaubs ist. Auch Gästezahlen spielten eine Rolle, das heißt, die Frequenz der Sicherheitschecks sei umso höher, je mehr Gäste in den Hotelpools sind. Laut TUI haben die Pool-Tester folgende Checkliste:

Vorliegen von Baugenehmigungen/Einhaltung lokaler Vorschriften

Poolaufsicht, Sicherungen, Wasserqualität

Roste, Gitter und Siebe

Ansaugvorrichtungen und -stärke

Beschädigungen

Hinweise und Beschilderungen

Ein- und Ausstiege

Notfall- und Sicherheitseinrichtungen

Wenn nach der Meldung eines Defekts in einem Hotelpool nicht Abhilfe geschaffen werde, könnten Veranstalter das Hotel aus dem Programm nehmen, sodass keine Reisen mehr für die betroffene Anlage verkauft werden können, erklärt Torsten Schäfer vom DRV. Gegebenenfalls würden Hotels auch evakuiert. Das könne den Druck auf den Hotelier erhöhen, damit er für die Sicherheit der Pools sorgt.

Dem Deutschem Reiseverband zufolge gebe es deutlich weniger Unfälle seit dem Beginn der Überprüfung von Hotelpools durch die Veranstalter. TUI ergänzte, dass die Hotelpartner sich schriftlich dazu verpflichteten, "alle sicherheitsrelevanten Bereiche des Pools (insbesondere die Abdeckung jeglicher unterhalb der Wasseroberfläche gelegenen Filter und Pumpvorrichtungen) täglich zu kontrollieren und auftretende Mängel sofort zu beheben." Da die Kontrollen durch die Pooltester aber einer stichtagsbezogenen Betrachtung unterliegen, sei es für den Reiseanbieter wichtig, Hoteliers dafür zu sensibilisieren, sich auch während der Saison um die Poolsicherheit zu kümmern.

In den Urlaubsländern habe sich laut TUI die Aufmerksamkeit für das Thema deutlich verbessert. Teils seien Aspekte der Poolsicherheit in die lokale Gesetzgebung eingeflossen. So müssten beispielsweise in der Türkei nun die Wasserwerte am Pool sichtbar sein. Außerdem habe der Einsatz von ausgebildeten Rettungsschwimmern spürbar zugenommen.

Forderungen nach Gütesiegel

Doch in der Statistik des Vereins parents4safety tauchen auch 2019 in europäischen Ländern noch zehn Unfälle auf, davon zwei tödliche – trotz EU-Norm und Pool-Testern. Im Gespräch mit dem MDR-Magazin "Umschau" sagt Experte Michael Spönlein, der mit seiner Firma europaweit die Sicherheitsstandards von Pools testet, dass es zusätzlich auch noch eines Gütesiegels für Poolanlagen bedürfe.

"Ein Auto muss zum TÜV, ein Aufzug muss zum TÜV, ein Schwimmbad nicht. Was wir benötigen, ist ein Gesetz in allen Ländern möglichst, was sagt, dass ein Schwimmbad als Ganzes durch eine Institution geprüft werden muss, die das kann. Zum Beispiel der TÜV." Michael Spönlein, SafeWaterPark

Wenn sich ein Hotelier dazu entschlösse, beispielsweise den TÜV oder eine andere Überwachungs- oder Überprüfungsinstitution zu engagieren, so begrüße man dies im Sinne der Kunden, hieß es vom Deutschen Reiseverband im Jahr 2012. Man würde Arbeit und Kosten auf Seiten der Reiseveranstalter sparen. Warum es ein solches Siegel bislang noch nicht gibt, ist unklar.

Deutsche Gesellschaft für das Badewesen weist auf Normen hin

Bildrechte: Colourbox.de In Deutschland gebe es eine eindeutige Rechtslage in Bezug auf die Haftung und die Verkehrssicherungspflicht und das Vertragsrecht, so Christian Ochsenbauer von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB). "Auf der Grundlage dieses Rechts ist jeder Hersteller, jeder Planer und jeder Betreiber gehalten, die entsprechenden Regelwerke einzuhalten. Normen haben nicht den gleichen Verbindlichkeitsgrad wie Gesetze oder Verordnungen, sie stellen aber den jeweils aktuellen Stand der Technik und des Betriebes dar und sind Grundlage jedes Bauprojektes und des anschließenden Betriebes", sagte Ochsenbauer gegenüber der "Umschau". Dies habe sich über Jahrzehnte bewährt, die Notwendigkeit eines Bäder-TÜV habe sich daraus entsprechend nie ergeben. "Inwieweit diese Normen eingehalten werden, wird also nicht erhoben und auch nicht überprüft", so Ochsenbauer weiter.

"Unfälle an Ansauglagen sind sehr selten."

Für öffentliche Schwimmbäder gebe es in Bezug auf die Abflussleitungen zwei wesentliche Regelwerke, die DIN EN 13451-3 "Schwimmbadgeräte - Teil 3: Zusätzliche besondere sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren für Ein- und Ausläufe sowie Wasser-Luftattraktionen" und die Richtlinie der DGfdB R 60.03 "Vermeidung von Gefahren an Ansaug-, Ablauf- und Zulaufanlagen". "Bei Einhaltung dieser Normen sind Ansauganlagen sicher. Unfälle an Ansauganlagen sind daher sehr selten und bisher immer auf Planungs- oder Betriebsfehler zurückzuführen gewesen", so Christian Ochsenbauer von der DGfdB. Inwiefern die EU-Norm auch im europäischen Ausland umgesetzt und kontrolliert wird, ist unklar.

Restrisiko bleibt