Verkehrs- und Energiewende beim ÖPNV Sächsische Großstädte Vorreiter bei E-Bussen in Mitteldeutschland

In den nächsten zwei Jahren werden die meisten Elektrobusse in Mitteldeutschland in Dresden und Leipzig unterwegs sein. Mehr als drei Viertel der 73 von mitteldeutschen ÖPNV-Unternehmen geplanten E-Bus-Käufe entfallen auf die Leipziger Verkehrsbetriebe und die Dresdner Verkehrsbetriebe AG. Das ergab eine Umfrage des MDR-Magazins "Umschau". Damit wird Sachsen Thüringen ablösen, das derzeit mit 14 Elektrobussen mitteldeutscher Spitzenreiter ist.