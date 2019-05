Jenz Otto, Hauptgeschäftsführer des VTI Bildrechte: vti

Laut Statistischem Bundesamt war der Umsatz der Textilhersteller in den neuen Bundesländern von 2009 bis 2018 um 34 Prozent auf rund 1,6 Milliarden Euro gestiegen. Allein in Sachsen wurden 2017 rund 200 Millionen Euro mehr umgesetzt als noch 2009. Dadurch ist es der Textilindustrie im Osten gelungen, den jahrelangen starken Umsatzrückgang im Bereich Bekleidung auszugleichen. Hier hat sich der Umsatz in den neuen Bundesländern seit 2008 mehr als halbiert. Die Ursachen für die aktuellen Probleme seien nicht leicht auszumachen, so Otto. Phänomene wie der Brexit oder die Zollpolitik Trumps seien zwar nicht textilspezifisch, aber die Textilhersteller hingen heute als Zulieferer viel häufiger von anderen Industriezweigen wie etwa der Autoindustrie ab.