Für die DDR-Wirtschaft ist 1990 das eigentliche Wende-Jahr. Im Juli wird die Währungsunion hergestellt. Mit der kommt die D-Mark. Über Nacht wird das bisher abgeschottete Land Teil des Weltmarktes. Es folgt ein Wirtschaftsumbruch, der in der jüngeren Geschichte Europas einmalig ist. In der 90-minütigen Extra-Ausgabe des MDR-Magazins "Umschau" zeichnen die Journalistinnen und Journalisten den Weg bekannter ostdeutscher Firmen, Marken und Erfindungen in die Marktwirtschaft nach.

Wer schafft den Sprung in die Marktwirtschaft?

Kaffee aus der "DDR-Plantage"