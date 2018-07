Die Europäische Union gibt Thüringen Geld für Bildung. Aus diesem Topf kann jeder Arbeitnehmer alle zwei Jahre eine Weiterbildungsmaßnahme beantragen. Also zumindest fast jeder, wie Stefan Wogawa, Sprecher im Thüringer Arbeitsministerium erklärt: "Grundsätzlich jeder, wir haben in der Richtlinie, wenn man reinschaut, das abhängig gemacht vom Einkommen, des oder der Betreffenden. Es gibt eine Obergrenze von 40.000 Euro und es gibt eine Untergrenze von 20.000 Euro. In diesem Rahmen fördern wir als Land."