So richtig vorstellen kann es sich Kai Hempel nicht, Opfer eines Spionageangriffs zu werden. Dafür sei sein Unternehmen eher zu klein, sagt der Geschäftsführer und Gründer des Start-ups "madebymade" in Thesau im Süden von Leipzig.

Kai Hempel sagt: "Wir achten durchaus darauf, dass wir unsere Daten gut schützen und im Endeffekt fällt mir nicht viel mehr ein, was man tun kann als kleines Unternehmen, als die Grundregeln der Datensicherheit zu beachten."

Schneller als man denkt

Kai Hempel und seine Mitstreiter stellen Eiweiße für Tierfutter her und zwar mit einer ganz neuen und umweltschonenden Methode. Sie züchten Fliegenlarven, machen daraus ein Proteinmehl. Dafür mussten die Unternehmer viele Erfahrungen sammeln mit der Belüftung, mit der richtigen Temperatur, mit dem Futter. Würde das jemand ausspionieren, der Schaden wäre groß, so Kai Hempel: "Gerade in einem Sektor, wie wir es sind, im Bereich der Insektenzucht, in einem Bereich, der gerade gehypt ist und wo viele gern mitmischen wöllten und aber nicht wissen, wie es geht, haben wir doch einen gewissen Vorsprung, der durch eine Spionage unter Umständen verlorengehen würde."

Es erwischt einen schneller als man denkt, sagen Experten wie Stephan Kramer. Der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes beobachtet oft, dass viele Firmeninhaber glaubten, Wirtschaftsspionage, so etwas passiere bei uns nicht. Kramer erklärt: "Wir registrieren in den letzten Jahr doch einen erheblichen Anstieg an Schäden und vor allem auch an Vorfällen."

Cyberangriffe auf Unternehmen offenbar weit verbreitet

Wie groß die Gefahr ist, Opfer zu werden, zeigte im vergangenen Jahr eine anonyme, bundesweite Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom. Darin gaben 73 Prozent der befragten mittelständischen Unternehmen an, schon einmal betroffen gewesen zu sein von Spionage, Sabotage oder Datenklau.

Vermutlich ist diese Zahl noch größer, weil die meisten Unternehmen die Cyberangriffe gar nicht bemerken, so Stefan Kramer weiter. Die Täter seien meist konkurrierende Unternehmen und, so Kramer, "aber, und das darf man nicht vergessen, auch Staaten, die insbesondere durch den Einsatz ihrer eigenen Nachrichtendienste versuchen, Wettbewerbsvorteile zu entwicklen."

Spionage durch Staaten

China, Russland, Nordkorea, Iran - das seien die Staaten, die am häufigsten hinter Wirtschaftsspionage steckten. Das Wichtigste sei, dass sich die Unternehmen für diese Gefahr sensibilisierten, sagt Alexander Kost von der Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft Mitteldeutschland, ein Verein, der Firmen in Sachen Wirtschaftsspionage berät. Wer einmal erwischt wurde, der werde meist sehr schnell aktiv, so Alexander Kost.

Er sagt: "Man kann davon ausgehen, dass es in den zuständigen Abteilungen dieser Unternehmen Maßnahmen und Konzepte zur Abwehrung dieser Angriffe existent sind und diese Anwendung finden."