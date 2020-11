Corona-Krise Leipziger Kosmetikerin erneut im Lockdown - wie läuft's?

Bildrechte: Ralf Geißler

Die Politik hat Tausende Unternehmer erneut in die Zwangspause geschickt. Seit Montag sind wegen Corona Restaurants, Kultur- und Freizeiteinrichtungen geschlossen. Wie kommen die Betroffenen nun klar? Beate Hertes leitet einen Kosmetik-Salon in Leipzig. Schon im ersten Lockdown hat MDR AKTUELL sie regelmäßig besucht. Auch jetzt wieder, um zu fragen: Kleine Unternehmerin, was nun?