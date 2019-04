Dietrich Enk: Für den Unternehmerverband Sachsen und seine Mitglieder spielt Zukunftssicherung, Ressourcenschonung und Erderwärmung eine tragende betriebliche und persönliche Rolle. Alles in diesem Zusammenhang ist eine riesige Herausforderung. Und je tiefer ich in das Thema eintauche, desto mehr stelle ich mir auch Fragen nach dem warum und weshalb. Ich bin für Dynamik in der Energiepolitik. Jedoch bringen uns Hysterie und das Nichtbetrachten bereits erforschter Systeme, Emissionen zu senken und Brennstoffe effizienter zu nutzen, nicht weiter, wenn dennoch weltweit mehr Kohlekraftwerke entstehen als vom Netz genommen werden. Kohle ist als Rohstoff zu schade, um verbrannt zu werden. Künftige Generationen können diese sicher besser gebrauchen und nutzen. Eine Tarifungleichheit, welche die ostdeutschen Länder mit an die Spitze europäischer Strompreise hievt, kommt einer zielorientierten Auseinandersetzung auf diesem Weg vermutlich nicht entgegen.