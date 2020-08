Kastenstände-Verbot Kritik an Bundesratsbeschluss zur Sauenhaltung

Mehr als eine Million Sauen werden in Sachsen-Anhalt gehalten. Damit ist Sachsen-Anhalt Spitzenreiter unter den ostdeutschen Bundesländern. Den Schweinen in Deutschland soll es künftig besser gehen, das hat der Bundesrat beschlossen. Unter anderem sollen die sogenannten Kastenstände verboten werden. Aber ausgerechnet die Umweltministerin in Sachsen-Anhalt, Claudia Dalbert, hat im Bundesrat gegen diesen Beschluss gestimmt. Warum?