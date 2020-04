Zuschuss-Programm der Corona-Soforthilfe Mitteldeutsche Förderbanken prüfen 35 Verdachtsfälle auf Subventionsbetrug

Zuschüsse aus dem Corona-Soforthilfeprogramm

Zuschüsse als Soforthilfen für durch die Corona-Krise in Not geratene Soloselbstständige und Kleinunternehmer müssen nicht zurückgezahlt werden. Je nach Bundesland und Zahl der Beschäftigten liegen sie zwischen 5.000 und 30.000 Euro. Nach Auskunft der bearbeitenden Banken in Mitteldeutschland wurden bis Dienstagabend in Sachsen 49.000 Anträge gestellt, in Thüringen 32.800 und in Sachsen-Anhalt 32.000.