Öffnungszeiten IHK plädiert für verkaufsoffene Sonntage

Bildrechte: MDR/Jan Bräuer

Die Corona-Pandemie hat den Einzelhandel hart getroffen. In Thüringen beklagen die Händler um bis zu 75 Prozent eingebrochene Umsätze in den Monaten März und April. Um das abzufedern, will die Industrie- und Handelskammer Erfurt Läden sonntags öffnen lassen. Das stößt auf Kritik.