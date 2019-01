Kai Emanuel, der Landrat von Nordsachsen, sitzt in seiner Delitzscher Amtsstube und breitet eine zusammengeheftete Karte auf seinem großen Schreibtisch aus: "So kann man es am besten verdeutlichen. So haben wir es auf eine Karte gekriegt." Denn das angestrebte Milau-Straßenprojekt führt durch drei Bundesländer: Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg. Verbunden werden sollen bisher abgehängte Regionen – Städte und Gemeinden, die bislang fernab von Schnellstraßen und Autobahnen liegen.

Emanuel skizziert den Verlauf der geplanten Strecken: "Im Norden beginnen wir in Brehna, in Brehna haben wir eine gute Anbindung an die A38. Von Brehna aus geht es über Delitzsch, Eilenburg, dann in Richtung Torgau, Bad Liebenwerda, Elsterwerda – um in Ruhland mit der A13 zu kreuzen – und dann über Hoyerswerda in Richtung polnische Grenze."

Bundesstraßen zu Schnellstraßen ausbauen

Das ist nur ein Teil der angedachten Strecke. Das gesamte Milau-Projekt sieht auf der Karte wie ein Ypsilon aus. Bad Liebenwerda soll Schnittstelle werden, wo die eben beschriebene Trasse und ein zweiter, südlich gelegener Abschnitt sich treffen. Er soll das mitteldeutsche Kohlerevier um Leipzig anbinden und über die A14, von Wermsdorf und Dahlen nach Mühlberg und Bad Liebenwerda führen.

Emanuel zufolge sei es ein Markieren von vorhandenen Straßen. Deshalb stelle sich nur die Frage, wo man Optimierungen vornimmt, um diese Strecke noch durchlässiger zu machen. Soll heißen, der Planungsaufwand und auch die Kosten für diese Y-Strecke würden nicht ausufern, weil bereits bestehende Bundesstraßen zu Schnellstraßen ausgebaut werden könnten. Die nutzen Lkw und Pkw übrigens schon jetzt als Ausweichstrecke zur A14, A4 und A13.

Ob uns das gefällt oder nicht, der Verkehr fließt dort lang, wo er fließt. Und das, was wir verkünden können: Wir haben die Länder überzeugt. Kai Emanuel, Landrat von Nordsachsen

Der Landrat erzählt, dass Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg dabei seien, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen. Die ganzen Planungsunterlagen dafür hat Emanuel zusammen mit den Landräten von Anhalt-Bitterfeld, Leipzig, Meißen, Bautzen, Görlitz, Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße zusammengestellt.

Standorte durch Milau attraktiver für Unternehmen

Lange Zeit wurde das Milau-Projekt belächelt – mit der Begründung, dass so etwas im Verkehrswegeplan nicht vorgesehen sei. Und jetzt wurde, Emanuels Worten zufolge, zugesagt im ersten Halbjahr 2019 mit dem Ergebnis rauszukommen. Bald also liegt die Machbarkeitsstudie vor, und im Bericht der Kohlekommission stand unlängst folgende Einschätzung:

"Die strukturschwachen Reviere in Mitteldeutschland und der Lausitz sollen enger verzahnt und in die überregionalen Logistikketten eingebaut werden. Der Bau einer neuen Ost-West-Straßenverbindung, als Magistrale zwischen dem mitteldeutschen und dem Lausitzer Revier, würde die infrastrukturellen Voraussetzungen für Unternehmensansiedlungen in diesen Regionen deutlich verbessern."