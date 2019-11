Erfolg oder Flop? Wenn in Halle 5 des Zwickauer Werks die ersten etwa 30 "ID.3" vom Band laufen, dann steht für Volkswagen viel auf dem Spiel. Milliarden hat der Konzern in das Werk und seine E-Offensive gesteckt, Tausende Mitarbeiter qualifiziert.

Experten sehen Serienstart mit Neugier

Und am Ende? Da entscheide der Käufer, sagt Stefan Bratzel, Professor für Automobilwirtschaft an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. "Es hängt von der Qualität der Produkte ab und dann vom Wettbewerb, ob diese Produkte in der vorgestellten Breite Käufer finden. Es gibt keine Garantien. Man kann bestimmte Pläne haben, aber dann muss auch die Nachfrage entsprechend stimmen."

Jens Katzek Bildrechte: imago/Sven Simon Branchenexperten beobachten den ID.3-Serienstart deshalb mit großem Interesse. Auch Jens Katzek vom "Automotive Cluster Ostdeutschland". Er ist optimistischer und glaubt, dass VW mit dem ID.3 gut aufgestellt ist. "In Zwickau wird das Werk in der Zukunft 300.000 Elektroautos produzieren und nicht mehr 300.000 Verbrenner. Da ist ein großer Umbruch. Also diese Mär, die deutsche Automobilindustrie hat die Elektromobilität verschlafen, das ist Vergangenheit."

VW senkt Preis bei mehr Reichweite

Dass der ID.3 ein Erfolg wird, dafür hat VW einiges getan. Optisch hat es das E-Auto an den Golf angelehnt, das jahrzehntelange Erfolgsmodell des Konzerns. Die erste Version des ID.3 kommt mit einer mittelgroßen Batterie auf den Markt, die für bis zu 420 Kilometer reichen soll. Und auch der Preis von 30.000 Euro in der Einstiegsversion solle dem Käufer das Argument nehmen, lieber einen Benziner zu kaufen, so VW-Zwickau-Sprecher Carsten Krebs.