Der letzte Verbrenner, der am Freitag in Zwickau vom Band lief, war ein Golf Variant. Der erste, beim Produktionsstart vor ziemlich genau 30 Jahren, war ein weißer Polo. Für VW und den Autostandort Zwickau sei der heutige Tag ein bedeutender Einschnitt, ließ Reinhard de Vries, VW-Chef in Sachsen, schriftlich mitteilen:

Fast fertige VW ID.3 in Zwickau bei der Endmontage. Bildrechte: dpa

Volkswagen wird in Zukunft in Zwickau den ID3 herstellen, ein Elektroauto, das das Massenpublikum ansprechen soll und das in dem Werk seit November in Serie montiert wird. Die Produktion des ID3 soll nach und nach auf 1.500 Fahrzeuge am Tag ausgebaut werden. Jedoch: Momentan laufen deutlich weniger E-Autos vom Band als geplant. Das liegt zum einen an der Coronakrise und an den strengen Abstands- und Hygieneregeln, die ein schnelleres Arbeiten einschränken.