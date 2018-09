Das Reporter-Auto rumpelt eine Feldstraße entlang, an Wiesen vorbei. Ponys grasen. Am südlichsten Ende von Sondershausen, wo jeder denkt, hier kommt nichts mehr, kommt dann doch noch etwas: ein Industriebetrieb. Geschäftsführer Martin Schilling öffnet die Tür zu einer anderen Welt. Eine helle Halle voller Maschinen. Schilling hat die Firma 1993 gegründet.

Ausweg aus der Arbeitslosigkeit

Begonnen hat für ihn alles, als er arbeitslos wurde: "Ich habe mich beworben bei den unterschiedlichsten Unternehmen, aber für die war ich mit 39 Jahren zu alt. Und irgendwann habe ich gesagt: Ich mag nicht mehr und da musste ich halt die Seite wechseln. Und da bin ich von der Arbeitnehmer- zur Arbeitgeberseite gewechselt." Mit zwei Mitarbeitern hat er sich dann selbständig gemacht.

Wachstum in Ostdeutschland

Joachim Ragnitz vom ifo-Institut Dresden Bildrechte: ifo Institut Inzwischen beschäftigt Schilling 76 Leute und 8 Roboter. Sie stellen Plastikteile her. In fast jeder gewünschten Form, vom Einzelstück bis zur Millionenauflage. Ein beispielhafter Betrieb, der weiter wächst. So ist es mit der gesamten ostdeutschen Industrie, sagt Joachim Ragnitz vom ifo-Institut Dresden. Er hat nachgeschlagen, wie stark die Beschäftigtenzahlen im verarbeitenden Gewerbe seit 2007 gestiegen sind.

Beziehe man wirklich alle Betriebe ein, also ganz kleine und ganz große, dann liege das Wachstum bei den Beschäftigtenzahlen in Sachsen und Thüringen bei zwölf Prozent. "In Sachsen-Anhalt ist es etwas weniger, nämlich zehn Prozent. Aber in allen Fällen ist das deutlich mehr als es in Deutschland insgesamt der Fall ist. Denn in Deutschland insgesamt lag das Wachstum nur bei ungefähr acht Prozent" erklärt Ragnitz.

Lange industrielle Tradition

Auch fernab der großen Firmen wie Opel in Eisenach oder BMW in Leipzig schafft die ostdeutsche Industrie wieder Arbeitsplätze. Professor Ragnitz bremst allerdings die Euphorie. Ihre einstige Bedeutung werde sie so schnell nicht wieder erreichen, aber dennoch weiter wachsen: "Da bin ich eigentlich ganz optimistisch. In Thüringen hat man inzwischen einen Industrialisierungsgrad, der höher ist als das in Gesamtdeutschland der Fall ist. Da muss man eben auch sehen, wir haben gerade in Sachsen und Thüringen eine sehr lange industrielle Tradition, an die man wieder anknüpfen kann. Wir haben zunehmend Unternehmen, die auch innovativ tätig sind."

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

In Sachsen arbeitet heute wieder jeder siebte Beschäftigte in einem Industriebetrieb. Es seien oft gute Arbeitsplätze, sagt der Chef der Arbeitsagentur Sachsen, Klaus-Peter Hansen: "Also wir stellen auf jeden Fall fest, dass die Industrie vorangeht, wenn es um die Arbeitsbedingungen geht. Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Karrierechancen, Einkommensentwicklung. Da ist die Industrie in der Regel Vorreiter, Macher, Trendsetter."

Für die Zukunft wappnen

Das liege auch daran, dass viele Industriebetriebe nur noch schwer Fachleute finden. Man muss etwas bieten. Das weiß auch Unternehmer Schilling: "Wir haben ein Durchschnittsalter von 35 Jahren. Also ich denke schon, dass wir uns für die Zukunft so langsam aufstellen. Muss ja auch so sein. Denn wenn ich hier mal rausgehe, in Rente gehe, soll das Unternehmen auch weiter existieren."