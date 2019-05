In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich die Menschen in den kommenden Wochen auf Streiks in Supermärkten und Geschäften einstellen. Wie Verdi-Sprecher Jörg Lauenroth-Mago am Mittwoch mitteilte, sollen die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in allen drei Ländern von Juni an zu Arbeitskampfmaßnahmen aufgerufen werden. Damit will die Gewerkschaft ihren Lohnforderungen in der neuen Tarifrunde Ausdruck verleihen.