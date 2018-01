Der Burgenlandkreis steht relativ gut da, mit weniger Arbeitslosen als im Durchschnitt von Sachsen-Anhalt. Aber Landrat Götz Ulrich möchte lieber nicht an den Braunkohleausstieg denken:

Ein Ausbluten, wie es der Kreis nach der Wende schon einmal dramatisch erlebt habe. Denn in der Region hängen 2.000 Arbeitsplätze direkt am Tagebau, doppelt so viele sind von der Braunkohle abhängig.