Wasserstoff ist derzeit Energie- und Hoffnungsträger zugleich. Denn die Idee ist verlockend: Überschüssige Solar- oder Windkraft-Energie wird per Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt. Somit ist der Wasserstoff "grün" und kann als Wärmequelle für die Chemie-Branche, als Basis für synthetisches Kerosin oder in Brennstoffzell-Fahrzeugen verwendet werden. Mitteldeutschland habe hier sehr gute Voraussetzungen, sich als Standort zu etablieren, findet Stefan Bergander, Projektmanager bei der hiesigen Wasserstoff-Initiative HYPOS:

Bisher griffen die Unternehmen auf Wasserstoff aus fossilem Erdgas zurück, so Stefan Bergander. Aber es bestehe durchaus Interesse an "grünem" Wasserstoff: "Wir haben eine entsprechende Bereitschaft in unserer Region, von den entsprechenden Chemie-Unternehmen bis hin zu den kleineren und mittleren Unternehmen, die dafür sehr viel Technologie entwickelt haben, die dafür sehr viel Know-How aufgebaut haben."



Anders gesagt: Mitteldeutschland sollte den Wasserstoff aus Ökostrom nicht nur selbst nutzen, sondern das Wissen darum auch perspektivisch an andere Regionen verkaufen, die noch nicht so weit sind.