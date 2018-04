Erste Strecke könnte Leipzig/Gera sein Großes Interesse an Wasserstoffzügen in Mitteldeutschland

In wenigen Wochen beginnt im deutschen Bahnverkehr ein neues Zeitalter. Zum ersten Mal wird auf einer regulären Strecke ein Zug mit Wasserstoffantrieb rollen. In seinem Inneren werkelt eine Brennstoffzelle. Statt giftiger Diesel-Abgase stößt der Zug nur Wasserdampf aus. Die Pilotstrecke von Buxtehude nach Cuxhafen befindet sich in Niedersachsen. Doch auch in Mitteldeutschland ist das Interesse an Wasserstoff-Zügen groß.

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL