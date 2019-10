Die Endverbraucher können sich auf stabile Preise einstellen. "15 Euro wird ein Baum kosten", so Ullrich Göthel. Damit bewegt sich der Preis auf dem Niveau der Vorjahre. Ähnliches gilt für die Weihnachtsbäume in den Plantagen des Landesforstbetriebes Sachsen-Anhalt oder beim ThüringenForst. Recherchen von "MDR um 4" zeigen: Auch dort gibt es in diesem Jahr weder Engpässe noch Preissteigerungen bei Weihnachtsbäumen.

Die Fichten im Rabensteiner Wald zeigen ein sattes Grün und kräftige Nadeln. Ein Grund: Die Bäume stehen schon mehrere Jahre – und sind aus dem Gröbsten heraus. Bei den Neupflanzungen ist die Lage deutlich ernster. Hier droht das Angebot in ein paar Jahren knapp zu werden.



"Die Bäume haben teilweise schwere Wuchsdeformationen. Sie konnten schlecht in die Höhe wachsen, aufgrund von Wassermangel in Folge der starken Hitze", sagt Ullrich Göthel vom Staatsbetrieb Sachsenforst. Das könnte in den nächsten Jahren zum Problem werden. Dann stehen im Rabensteiner Wald statt 1.500 vielleicht nur noch 500 Weihnachtsbäume zur Verfügung.