Weißenfels

Tönnies in Weißenfels Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn Das Werk in Weißenfels ist nach Unternehmensangaben der zweitgrößte Schlachtstandort nach Rheda-Wiedenbrück. Außerdem werden dort die geschlachteten Tiere zerlegt. Laut Tönnies arbeiten dort 2.200 Beschäftigte.



Der Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) für die Region Leipzig-Halle-Dessau, Jörg Most, geht von rund 2.500 Mitarbeitern aus. Most sagte dem MDR, rund 1.500 bis 1.600 davon seinen vermutlich über Werkverträge angestellt, viele kämen aus dem Ausland.



Das Landratsamt sagte dem MDR, derzeit gebe es Gespräche mit der Landesregierung, ob es weitere Tests bei Tönnies in Weißenfels geben wird. Zudem bereite sich der Landkreis auf ein mögliches Ausbruchsszenario mit dem Coronavirus vor.

Der Fleischkonzern Tönnies in Weißenfels Bildrechte: dpa Most forderte, möglichst bald alle Mitarbeiter verpflichtend testen zu lassen. Es gebe in Weißenfels schließlich fast die gleiche Situation wie in Rheda-Wiedenbrück mit Massenunterkünften von Mitarbeitern. Zuletzt waren im Mai rund 1.200 Mitarbeiter in Weißenfels auf das Coronavirus getestet worden, laut Most allerdings auf freiwilliger Basis. Dabei hatte es keinen positiven Test gegeben.



Die Regionalgruppe Burgenlandkreis des BUND und die Regionalgruppe der Naturfreunde Deutschland hatten den Landrat des Burgenlandkreises am Montag in einem Offenen Brief zu Massentests im Tönnies-Werk aufgefordert. Der Brief liegt dem MDR vor.

Zerbst

Rindfleisch wird in einem Kühlhaus des Fleischunternehmens Tönnies verpackt Bildrechte: dpa Der Standort in Zerbst gehört zur Anhalter Fleischwaren GmbH, die wiederum zur "Mühlen Gruppe" und damit zum Tönnies-Konzern gehört. Dort wird nicht geschlachtet, sondern das angelieferte Fleisch weiterverarbeitet. Laut Thomas Gawron von der Gewerkschaft NGG in Magdeburg arbeiten in Zerbst rund 240 festangestellte Mitarbeiter und rund 200 Angestellte mit Werkverträgen. Auch Gawron sieht wegen der kleinen Unterkünfte der Werkangestellten die Gefahr eines Coronausbruches.



Das Landratsamt konnte sich auf Anfrage am Montag noch nicht zu möglichen Tests der Belegschaft äußern, Informationen dazu soll es vermutlich am Dienstag geben.