In der Windkraftanlagenproduktion im brandenburgischen Lauchhammer werden 500 Stellen gestrichen. Das teilte das dänische Unternehmen Vestas mit. Damit verliert gut jeder zweite Mitarbeiter am Standort nahe der Grenze zu Sachsen seinen Job. Der Stellenabbau betrifft laut Vestas 170 Fremdangestellte sowie 330 Zeitarbeitnehmer.

Insgesamt bleiben in Deutschland aber 2.300 Stellen bei dem dänischen Windkraftunternehmen erhalten. Weltweit arbeiteten Stand Ende Juni weltweit 24.500 Angestellte für Vestas. Auch Vestas-Konkurrent Siemens Gamesa hatte am Donnerstag die Entlassung von 600 Mitarbeitern in in Dänemark angekündigt.