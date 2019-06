Samuel Steinvorth besteigt im Inneren eines Windrads eine Leiter. Sie führt 70 Meter nach oben. Seine Schritte hallen wie in einer Kirche. "Es ist ein Metallturm und es gibt nichts, was den Schall bremst." Ganz oben, wo die Nabe sitzt, wirft Steinvorth Seile durch eine Öffnung hinaus. Er steigt wieder hinunter, streift am Boden eine Bergsteigerausrüstung über und hängt sich in ein Seil. Und dann lässt er sich von einem lärmenden Motor zum untersten Rotorblatt hochziehen. Rund 50 Meter über der Erde schwebend will er es reparieren. Im Laufe der Zeit habe sich durch Korrosion und andere Umwelteinflüsse Risse und Löcher gebildet.

Wir schleifen die Schäden raus und füllen es auf. So wie beim Zahnarzt, nur im etwas größeren Rahmen. Samuel Steinvorth von der Firma "cp.max Rotortechnik"

Seine Arbeitswerkzeuge: Schleifgeräte, Chemikalien, Glasfaser. "Das nehmen wir alles mit hoch. Was wir vergessen haben, müssen wir dann hochziehen." Steinvorth trägt eine Sonnenbrille, hat Kopfhörer zum Musikhören dabei. Kilometerweit kann der 39-Jährige über die Felder schauen. Gelernt hat er einen bodenständigen Beruf: Automechaniker. "Ich wollte mein Hobby zum Beruf machen. Ich bin Kletterer und wollte auch mal am Seil arbeiten. Und jetzt hänge ich hier rum."

Die Anforderungen sind gewachsen

Windräder reparieren ist kein Job für Leute mit Höhenangst. Bildrechte: MDR/Ralf Geißler Steinvorth ist nur einer von fast 70 Angestellten von "cp.max". Die Dresdner Firma hat sich aufs Warten, Reparieren, Vermessen und Auswuchten von Rotorblättern spezialisiert. Auch in Amerika und China hangeln ihre Kletterer Windräder entlang. Dabei hat alles klein angefangen, erinnert sich Gründer Thomas Rische: "1995 bin ich mit einem Freund auf die Idee gekommen. Damals war ja noch ein bisschen die Nachwende-Aufbruchzeit. Ich war in Dresden an einem Institut als Wissenschaftler beschäftigt und wir wollten was Neues machen. Windkraft fanden wir total spannend."



Zunächst warteten die Männer Windräder im Erzgebirge. Ein Rotorblatt maß damals 13 Meter. Inzwischen bringen es manche auf 80 Meter. Die Anforderungen an die Wartung seien mitgewachsen, sagt Rische. "Der Aufbau des Rotorblatts ist unheimlich komplex. Das dreht, biegt und schwingt in alle Richtungen. Dadurch kann es sein, dass die Stabilität des Materials überschritten wird und ein Riss entsteht." Seine Firma verschließt solche Risse, damit sie nicht größer werden.

Deutschland steht still

Regelmäßige Inspektionen sind in Deutschland vorgeschrieben. Trotzdem wächst das Geschäft mit der Wartung vor allem im Ausland. Denn hierzulande werden kaum noch neue Windräder aufgestellt.