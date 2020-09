Dr. Jörg Brückner: Wir müssen einen Wirtschaftseinbruch historischen Ausmaßes bewältigen, der mit einer Rekordstaatsverschuldung einhergeht. Für viele Unternehmen ist die Situation immer noch existenzbedrohend. In vielen Branchen, wie Luftfahrt, Tourismus, Gastronomie oder Handel sind wir von einer Rückkehr zur Normalität noch weit entfernt. Nicht viel besser ist es in der Industrie. Wir alle merken, dass Kunden und Verbraucher – sowohl regional als auch international – zurückhaltend sind. Denn nach wie vor ist unklar, wie sich – gerade auch angesichts der steigenden Infektionszahlen – die Situation weiter entwickelt, und was die Zukunft bringt.

In den Firmen müssen in solchen Zeiten konsequent alle Kostenpositionen hinterfragt werden. Das fordern wir in diesen Krisenzeiten auch von den Verantwortlichen in der Politik ein. Wenn wir nach wie vor Lehrer und Polizisten brauchen, dann muss eben an anderer Stelle gespart werden. Manches wird gestrichen, manches muss warten und zwar so lange, bis wieder Geld da ist. Das betrifft auch die klaren Festlegungen für die Rückzahlung. Das sind wir kommenden Generationen schuldig – zumal die nächste Krise bestimmt kommt, erinnert sei nur an Hochwasser-, Finanz-, oder Flüchtlingskrise in den letzten 20 Jahren.