Doch eine Öffnung wäre ein finanzieller Segen für den gebeutelten Handel. In einem normalen Jahr werden mit dem Striezelmarkt 48 Millionen Euro Umsatz erzielt, so eine Studie der IHK Dresden.

Dort verdiene sie 90 Prozent ihres Jahresumsatzes, denn: "Ich habe das Unternehmen in die Richtung in den letzten zehn Jahren entwickelt, so dass wir die Einnahmen hauptsächlich aus den Weihnachtsmärkten generieren."