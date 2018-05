Der Aufstieg des 1. FC Magdeburg in die zweite Fußball-Bundesliga wird sich für die Stadt Magdeburg auf mehreren Ebenen positiv auswirken. Das haben Berechnungen des Sportökonomen Professor Henning Zülch der Handelshochschule Leipzig, HHL, ergeben.

Zülch sagte MDR AKTUELL, der Aufstieg könnte bis zu acht Millionen Euro in die Magdeburger Stadtkasse spülen. Die Präsenz in der Zweiten Liga würde sich positiv auf das Image der Stadt auswirken. Magdeburg würde durch die Berichterstattung in den Medien überregional an Bekanntheit gewinnen. Dadurch spare die Stadt allein 1,2 Millionen Euro an Marketingkosten.

Attraktive Gegner kommen

Fans des 1. FC Magdeburg feiern den feststehenden Aufstieg nach dem Sieg gegen Fortuna Köln. Bildrechte: imago/Jan Huebner Zudem werde sich der Aufstieg positiv auf den Städtetourismus auf die Landeshauptstadt auswirken. "Die Gastronomie, das Hotelgewerbe, alle werden vom Aufstieg profitieren", so Zülch. Der Sportökonom verwies auf die Attraktivität der Zweiten Liga mit Traditionsmannschaften wie dem 1. FC Köln, Union Berlin oder Arminia Bielefeld, die viele Auswärtsfans mit in die Stadt bringen wollen.



Durch das Traditionsderby gegen Dynamo Dresden dürften allerdings in der neuen Saison auch erhöhte Kosten auf die Stadt Magdeburg und das Land Sachsen-Anhalt zukommen. Andererseits fallen Kosten für andere Hochsicherheitsspiele wie das Spiel gegen den Halleschen FC oder Hansa Rostock durch den Aufstieg weg.

FCM erwartet mehr als 20.000 Zuschauer pro Spiel

Zuschauerzahlen in Leipzig rückläufig

Zülch erwartet ähnliche Effekte wie in Leipzig nach dem Aufstieg von RasenBallsport Leipzig in die erste Bundesliga. Damals verdoppelte sich der Zuschauerschnitt auf knapp über 40.000. Spiele in der Champions League und Europa League zogen zusätzlich zu den Bundesliga- und Pokalspielen auch unter der Woche Fans in die Stadt.

Allerdings brachten die Champions-League-Spiele weniger Ertrag als vor der Saison erhofft. Zum Vorrundenspiel gegen Monaco kamen nur wenige Auswärtsfans, mit 40.068 Zuschauern war die heimische Arena nicht ausverkauft.



In der Europa League sanken die Zuschauerzahlen dann auf einen Schnitt von nur 30.000, im Achtelfinale gegen Zenit St. Petersburg fanden nicht mal mehr 20.000 Fans ihren Weg ins Stadion am Elsterbecken. Die internationale Saison von RB hat Leipzig nicht den erhofften Effekt gebracht: Gegen Zenit St. Peterburg kamen im Achtelfinale der Europa League weniger als 20.000 Zuschauer. Bildrechte: imago/Picture Point LE

Prognosen in Leipzig nicht erfüllt

Vor der ersten Champions-League-Saison von RB Leipzig hatte Zülch fast sieben Millionen Euro zusätzlich für die Stadtkasse prognostiziert. Diese Prognose dürfte sich mit dem sinkenden Zuschauerschnitt in der ersten Liga und der schwachen Zuschauerzahlen in der Champions und Europa League nicht erfüllt haben.