"Where LIFE SCIENCE meets PHYSICS" lautet das Motto des Beutenberg Vereins. Wir haben den Wissenschaftlern und Unternehmern auf dem Beutenberg eine Woche lang über die Schulter geschaut. Was machen die da? Für wen ist das und was bringt uns das am Ende? – sind nur einige Fragen, die uns die Wissenschaftler und Unternehmer vom Beutenberg in Jena ausführlich beantwortet haben.