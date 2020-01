In Halle-Neustadt leben viel mehr Arbeitslose als in anderen Vierteln, bis zu 17 Prozent der Einwohner haben keinen Job. Und noch etwas kommt dazu, erläutert der Hallenser Soziologe Reinhold Sackmann: In einigen Stadtteilen in Halle erreiche man Quoten von Kinderarmut von über 60 Prozent.

Außerdem will die Hallesche Wohnungsgesellschaft in der gesamten Stadt dauerhaft Wohnraum anbieten, dessen Miete nur so hoch ist, dass das Amt sie auch noch für Hartz-IV-Empfänger übernimmt. Auf Anfrage schreibt die Stadt: "Von der freiwilligen Selbstverpflichtung sollen Haushalte profitieren, deren Einkommen die Grenzen nach dem Sozialgesetzbuch II nicht überschreiten."



Außerdem prüfe man derzeit, ob man auch private Investoren stärker in die Pflicht nehmen könne. Allerdings, erklärt die Stadt Halle: "Im Gegensatz zu Sachsen und Thüringen stellt das Land Sachsen-Anhalt dafür jedoch keine geeignete Wohnungsbauförderung zu Verfügung." Die Stadt habe den Bedarf an einer solchen Wohnungsbauförderung bereits an das Land adressiert.