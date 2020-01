Der Anteil der Firmen mit finanziellen Risiken ist erwartungsgemäß in den größeren Städten am höchsten. In Sachsen ist vor allem der Westen des Landes mit Chemnitz (19,4 Prozent), Plauen (18,7 Prozent) und Zwickau (17,6) betroffen. In Sachsen-Anhalt sind es Magdeburg (14,9 Prozent) und Halle (14,8 Prozent). In Thüringen hat Gera mit 11,3 Prozent den höchsten Anteil insolvenzgefährdeter Firmen.