Der Glashersteller Heraeus in Bitterfeld tut es und auch der Autozulieferer Nemak im Harz. Genauso musste Volkswagen in Zwickau und auch der Chiphersteller X-Fab in Erfurt und Dresden darauf zurückgreifen. Viele Unternehmen in Mitteldeutschland müssen aus konjunkturellen Gründen auf Kurzarbeit setzen.