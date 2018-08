Die Hälfte der gut 1.600 Zahnärzte in Sachsen-Anhalt ist über 50 Jahre alt. In den nächsten zehn bis 15 Jahren werden sie in den Ruhestand gehen. Mario Dietze ist einer von ihnen. In Merseburg hat er seine Praxis gleich in der Nähe des Bahnhofs. Der Praxis gehe es gut - denn an Nachwuchs mangele es bei ihm nicht: