Das DHL-Drehkreuz am Flughafen Leipzig-Halle feiert seinen zehnten Geburtstag. Die Mitarbeiter werden in einen Freizeitpark eingeladen, am Abend findet ein Konzert im Leipziger Gewandhaus statt. Als das Drehkreuz eröffnet wurde, geriet die DHL wegen des Fluglärms und extrem niedriger Löhne in die Kritik. Wie sind die Bedingungen heute?

von Ralf Geißler, MDR AKTUELL