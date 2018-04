Das Angebot wächst. Der Weltzuckerpreis sinkt. Seit Beginn des Jahres um 40 Prozent. Trotzdem sieht der Agrarmarktexperte Martin Banse keinen Grund zur Sorge. Der Zuckerrübenpreis werde nicht so stark fallen, sagt er. Denn die Zuckerrübenanbauer verkaufen ihre Produkte an die Zuckerfabriken, an denen sie selbst große Anteile besitzen. Die Bauern in Sachsen und Thüringen verkaufen an die Südzucker AG, einem von drei Zuckerherstellern in Deutschland. Noch einmal Martin Graber: "Der Markt ist halt durch die starke Konzentration nicht ein freier Markt und da laufen Anpassungsprozesse anders, als wir das beobachten würden in einer Situation, wenn es mehr Zuckerverarbeiter geben würde." Trotz momentan sinkender Preise ist Martin Graber optimistisch. Er denkt, die Nachfrage wird vor allem durch Drittländer steigen, die ihren Lebensstandard erhöhen.