Die Landeshauptstadt Dresden hat eine Soforthilfe für Selbstständige, Freiberufler und Kleinstunternehmen ins Leben gerufen, die durch die Corona-Krise starke Umsatzeinbußen erlitten haben, in eine existenzbedrohliche wirtschaftliche Schieflage oder in Liquiditätsengpässe geraten sind. Die Soforthilfe wird als nichtrückzahlbarer Zuschuss in Form einer Pauschale in Höhe von 1.000 Euro gewährt.

Für Sachsen-Anhalt gilt, dass ein Unternehmen nur einen Antrag bei der Investitionsbank stellen kann und– sofern berechtigt – gemäß der Unternehmensgröße seine Soforthilfe ausgezahlt bekomme. Das teilte das Wirtschaftsministerium in Magdeburg mit. Die "finanztechnische Abwicklung" sehe lediglich vor, dass der Bund die Kosten der Soforthilfe für Unternehmen bis zu zehn Mitarbeitern übernimmt, das Land die Kosten für Unternehmen bis 50 Mitarbeitern. Eine doppelte Antragsstellung ist also gar nicht möglich. Einen doppelten Zuschuss gibt es auch in Thüringen nicht. Nach Auskunft des Thüringer Wirtschaftsministeriums können die Zuschuss-Programme von Bund und Land zwar kombiniert werden, jedoch nicht addiert. Bei Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern erhalten die Firmen bei entsprechender Schadenssumme die jeweils höhere Summe. Beispiel: Ein Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten hat zunächst einen Antrag im Landesprogramm gestellt und bekommt die dort vorgesehenen 5.000 Euro. Im Bundesprogramm, für das kein Extra-Antrag mehr gestellt werden muss, würde es 9.000 Euro erhalten. Demnach bekommt es die Differenz zwischen Land- und Bundes-Zuschuss in Höhe von 4.000 Euro noch oben drauf, in Summe also 9.000 Euro.