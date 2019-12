Dietmar Neukirchner aus Zwönitz im Erzgebirge war seit der Wende zufriedener Sparkassenkunde. Er vertraute der Bank, auch, weil ihn vor Ort Ansprechpartner in seiner Filiale berieten. Einer der Berater empfahl ihm den Abschluss eines Prämiensparvertrags mit variablen Zinsen. 1996 schloss Neukirchner ihn ab. Nach der Kündigung des Vertrags durch die Sparkasse vor wenigen Monaten wurde Neukirchner stutzig und erfuhr über die Medien, dass viele Sparkassen die Zinsen mutmaßlich falsch berechnet haben sollen.

Bildrechte: imago images/onw-images

Dietmar Neukirchner ist einer von tausenden, möglicherweise zehntausenden Betroffenen bundesweit. Allein durch die Verbraucherzentrale Sachsen wurden im Jahr 2019 etwa 3.700 Prämiensparverträge nachgerechnet. Nur wenige Verbraucherzentralen in Deutschland haben sich auf diese Berechnungen spezialisiert, daher seien auch etwa zehn Prozent der Aufträge aus anderen Bundesländern gekommen, sagte Andrea Heyer von der VZ Leipzig der "Umschau".



Der Schwerpunkt der bisherigen Berechnungen liegt aber in Sachsen: "Bisher sind uns besonders viele Verträge von der Erzgebirgssparkasse aufgefallen, aber andere Sparkassen folgen dicht, aktuell zum Beispiel die Sparkasse Vogtland und die Ostsächsische Sparkasse." Im Durchschnitt hätten die Experten Nachzahlungsbeträge von 2.500 Euro ermittelt. In einem Fall sollen durch die Sparkasse sogar sage und schreibe 40.401 Euro zu wenig Zinsen gezahlt worden sein.