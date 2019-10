Raus aus der Forschung, rein in die Praxis – bei "Sunfire" in Dresden will man demnächst Natur spielen und sein eigenes, künstliches Erdöl herstellen. Also genauer gesagt, die Moleküle.

Nils Aldag, Geschäftsführer von "Sunfire" Bildrechte: MDR

So könne das Dresdner Start-up theoretisch in Zukunft neben synthetischem Kerosin für Flugzeuge, auch Diesel und Benzin herstellen, sagt Aldag. Der Vision nach könnten Autobesitzer mit Verbrennungsmotor in Zukunft also einfach an die Tankstelle fahren und ökologischen Sprit zapfen – ohne Umrüsten. Denn die Technologie ist, so der Geschäftsführer: "Im Grunde eins zu eins gleich von ihren chemischen Eigenschaften mit den Produkten, die wir heute auch nutzen. Das heißt, ich kann selbst mit meinem Oldtimer oder einem normalen Verkehrsflugzeug, kann ich diese Kraftstoffe problemlos nutzen."