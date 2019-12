Wegen der IT-Panne wurden fällige Gutschriften nicht verbucht, unter anderem Löhne und Gehälter. Betroffen waren SEPA-Überweisungen, Lastschriften und Kartentransaktionen. Diese offenen Transaktionen konnten inzwischen nahezu vollständig nachverarbeitet werden, erklärte die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) am Freitag auf Anfrage von MDR AKTUELL. Man könne wieder in den Normalbetrieb übergehen. Die Helaba wickelt für einen Großteil der Sparkassen in Deutschland diese Zahlungen ab.