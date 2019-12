Lithium-Ionen-Batterien, die in Brand geraten, sind nur mit großen Mengen an Wasser zu löschen bzw. herunter zu kühlen. Daher hat es sich bei früheren Einsätzen als zweckmäßig erwiesen, verunfallte Elektrofahrzeuge in große Wassercontainer zu tauchen. So wird die beschädigte Batterie verlässlich gekühlt und verhindert, dass sie sich neu entzündet. Zu einem sogenannten thermischen Durchgehen kann es nämlich auch noch etliche Tage nach einem Unfall oder Brandgeschehen kommen.