Verbraucherschützer kritisieren die Entwicklung scharf. Udo Sieverding von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sagte dem "Handelsblatt", diese Welle an Preiserhöhungen sei nicht gerechtfertigt. 2019 seien die Beschaffungspreise für die Versorger wieder gesunken. Es möge für einzelne Versorger Gründe für Preiserhöhungen geben – "aber nicht in der Breite und in diesem Ausmaß", sagte Sieverding. Vor allem beim Grundtarif, den jedes Stadtwerk anbieten müsse, seien die Margen "noch sehr, sehr hoch". Die Kunden würden zum Teil geschröpft.