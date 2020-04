"Ist es doch", sagt die Gewerkschaft Verdi, die die Beschäftigten in ihrer Existenz bedroht sieht. Die Bundesregierung investiere Milliarden, um die wirtschaftlichen Auswirkungen für die Unternehmen aufzufangen. Dazu bekämen die Unternehmen bei Kurzarbeit in Krisenzeiten ihre Sozialabgaben ersetzt.

In seinem Vorschlag vermische der HDE zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun hätten, findet der Verdi-Vertreter. Die Gewerkschaft jedenfalls hält am Tarifplus im Einzelhandel im Frühjahr fest – genauso wie an der Forderung, das Kurzarbeitergeld in der Branche deutlich aufzustocken.