Der US-Konzern betonte in seiner bislang nicht öffentlich bekannten Anfrage an US-Präsident Donald Trump, dass der Sonderzoll in diesem Fall Tesla wirtschaftlich schaden könne. Er erhöhe die Kosten und gehe damit zulasten der Rentabilität.

Tesla baut den aus China eingeführten Bordcomputer in seinem Werk im kalifornischen Fremont in die Autos ein. Der E-Autokonzern von Hightech-Pionier Elon Musk hat nach eigenen Angaben keinen anderen Lieferanten gefunden, der die Anforderungen erfüllt und die geforderte Stückzahl in der geforderten Qualität liefern kann. Ein Umstieg würde das Projekt um anderthalb Jahre verzögert. Tesla wollte sich am Freitag nicht zu den Anträgen äußern.